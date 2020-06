L'INDAGINE

TREVISO Gli affiliati alle cosche calabresi lo chiamavano Vincenzo, nonostante le sue origini marocchine. Non era uno di loro, mancava il vincolo di sangue che caratterizzano le ndrine, ma il fatto che fosse nato a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, era comunque una garanzia. Per questo i vertici della Ndrangheta della famiglia Italiano - Papalia di Delianuova, i cui tentacoli erano ormai ben radicati in Alto Adige, gli aveva affidato la gestione del trasferimento di un carico di cocaina dalla Calabria al Nord Italia. Yassine Lemfaddel, 32enne di origini magrebine residente a Treviso, a San Zeno, era infatti considerato un contrasto, un uomo di fiducia dell'organizzazione, uno sul cui contributo si può sempre contare, anche se non affiliato o battezzato. Ieri mattina gli agenti della squadra mobile di Treviso, guidati dal dirigente Claudio Di Paola, hanno bussato alla sua porta e lo hanno trasferito in carcere a Belluno. Lemfaddel, assieme al 42enne padovano Paolo Pasimeni, è fra le 20 persone destinatarie delle ordinanza di custodia cautelare eseguite nell'ambito dell'operazione Freeland, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trento, che ha stroncato la cosca, legata alle famiglie calabresi, ormai da anni operativa nella Provincia autonoma di Bolzano. Associazione a delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti, concorso esterno in associazione mafiosa, sequestro di persona, estorsione, spaccio di eroina e cocaina i reati contestati. Tra i 20 arrestati figurano anche esponenti di altre famiglie ndranghetiste appartenenti ai mandamenti ionico e tirrenico della Calabria. La cosca stava compiendo una scalata criminale in Trentino Alto Adige, scalzando la criminalità locale nel traffico di droga anche grazie ai contatti con i contatti colombiani per la fornitura di cocaina.

I TRAFFICI

È in questo contesto che si inserisce la figura di Lemfaddel, alias Vincenzo, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Spacciatore al dettaglio sulla piazza trevigiana - si legge nell'ordinanza -, favorisce l'organizzazione con contributi occasionali... come l'acquisto finalizzato alla successiva cessione di cocaina curandone il trasporto dalla Calabria a Padova, in favore della ndrina di Bolzano. Siamo nell'agosto dello scorso anno, e la cosca è pronta a recapitare 700 grammi di polvere bianca dalla Sinopoli (Reggio Calabria), al Nord Italia, passando per Padova e Treviso. Per organizzare il trasporto si muovono due ndrine, oltre al padovano Pasimeni e a Lemfaddel. La coca arriva direttamente dal porto di Gioia Tauro. È di altissima qualità. «Gli albanesi di una (dose) ne fanno 200, l'ho data anche a Vincenzo, domandagli a lui com'è. Ci recuperiamo almeno il doppio» dicono due affiliati intercettati dagli investigatori. Lemfaddel organizza tutto alla perfezione, ma poi ci si mette la sfortuna. È novembre, e inizia il trasporto dalla Calabria. Vincenzo concorda un primo scambio con due trasportatori all'uscita dell'autostrada di Bagnara Calabra, che si presentano a bordo della Volvo C70 del 32enne trevigiano. L'auto però ha un guasto, e i due corrieri sudamericani sono costretti ad abbandonare il veicolo a Teano, in un'area di servizio. Non possono fare altro che chiedere un passaggio, fino alla stazione, e raggiungono in treno Firenze. È qui che Lemfaddel li va a prendere con un'altra auto, e assieme raggiungono assieme Treviso. «Gli avevo detto di andare piano» dice al telefono con Vincenzo un affiliato il 27 novembre. Pochi giorni dopo, a Padova, spuntano 700 grammi di cocaina da piazzare.

LE ARMI

Nelle intercettazioni in possesso agli inquirenti non si parla solo di droga, ma anche di armi. In particolare da pistole, da utilizzare nelle attività criminali. Proprio di questo parlano Lemfaddel e due componenti del sodalizio in un bar di Padova lo scorso 9 gennaio. «Una 9 per 21 o una Belt - chiede il 32enne al capoclan Mario Sergi -. Riesci a procurarmene una? Magari torno un po' su (a Bolzano), tra due settimane». «No no, vengo io venerdì, parto verso mezzogiorno» gli risponde Sergi. «Poi mi dici quanto è - assicura Vincenzo -, e te la pago».

Alberto Beltrame

