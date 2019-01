L'INDAGINE TREVISO Daniele Martorana non poteva aver fatto tutto da solo. Qualcuno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INDAGINETREVISO Daniele Martorana non poteva aver fatto tutto da solo. Qualcuno doveva averlo aiutato e magari istruito. Un sospetto, diventato col tempo un'ipotesi investigativa, sulla quale hanno lavorato gli agenti della Mobile dopo l'arresto, a luglio, del 23enne trevigiano Martorana, ritenuto responsabile di una lunga serie di incendi ai danni di moto e autovetture posteggiate tra via Pinelli, vicolo Fratelli Bandiera e via Cacciatori. Ci avevano visto giusto. Ieri mattina gli investigatori hanno stretto le manette ai polsi del presunto...