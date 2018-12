L'INDAGINE ROVIGO Fra gennaio e febbraio in Polesine circa tremila nuovi contratti.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INDAGINEROVIGO Fra gennaio e febbraio in Polesine circa tremila nuovi contratti. È la previsione dell'indagine Excelsior realizzata da Unioncamere in accordo con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, svolta con cadenza mensile su un campione rappresentativo di imprese per capire tendenze e necessità del mondo imprenditoriale e offrire uno spaccato sul mercato del lavoro.IL QUADRO GENERALESecondo l'ultimo rapporto, «nei prossimi cinque anni, tra il 2019 e il 2023, il mercato del lavoro italiano avrà bisogno di un numero...