L'INDAGINEROMA Adesso il sindaco, simbolo dell'accoglienza è agli arresti domiciliari. L'accusa è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e turbata libertà degli incanti. Quasi un vanto per Mimmo Lucano, sindaco di Locri, per il quale il gip Domenico Di Croce, ha, però, respinto le accuse più pesanti: dall'associazione a delinquere all'abuso d'ufficio, dal falso al concorso in concussione. La contestazione riguarda proprio i suoi metodi di accoglienza, che prevedevano anche la violazione delle leggi: in primis organizzare falsi...