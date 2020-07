L'INDAGINE

PORDENONE La Procura ha chiesto al giudice per le indagini preliminari di convalidare il sequestro dell'attico di Mauro Vagaggini, l'ex presidente dell'Atap al centro di un'indagine per presunto peculato originata da due esposti presentati dagli attuali vertici della Spa pordenonese. Si tratta di un sequestro d'iniziativa, eseguito dai finanzieri del Nucleo di polizia economico e finanziaria della Guardia di finanza di Pordenone durante le perquisizioni effettuate lo scorso 14 luglio su delega del magistrato inquirente. La richiesta di convalida del sequestro dimostra che il sostituto procuratore Carmelo Barbaro ha condiviso la linea dei finanzieri e si è ulteriormente convinto dell'ipotesi di reato configurata nelle primissime fasi degli accertamenti. Sarà il gip Rodolfo Piccin a valutare la richiesta di convalida con conseguente emissione del decreto di sequestro per equivalente, che nei casi di reati contro la pubblica amministrazione comporta, se si dovesse arrivare a una sentenza di condanna, la confisca del bene. Bene che andrebbe allo Stato e non alle parti offese. La decisione del giudice dovrà essere depositata entro la giornata di domani.

I SIGILLI

Atap Spa e Sti Servizi Trasporti interregionali Spa, società di cui Vagaggini è stato per anni presidente, contestano rimborsi spese non dovuti. Dopo alcune lettere di diffida, in cui si intimava a Vagaggini di pagare entro 7 giorni rispettivamente 119.730 e 114.947 euro, il 13 luglio è stata presa la decisione di depositare gli esposti in Procura. L'indomani sono scattate le perquisizioni. Il responsabile dei sigilli posti all'abitazione di Cordenons potrebbe essere stato un annuncio di vendita che è stato segnalato negli stessi esposti: Vagaggini, infatti, aveva messo un annuncio su subito.it per vendere il suo attico. L'avvocato Marco Zucchiatti, che tutela l'ex presidente Atap e Sti, ha subito sgomberato il campo da ogni possibile illazione: «Quell'annuncio era soltanto un tentativo per vedere se poteva vendere l'appartamento per acquistare una casa nuova. Nulla di più. Adesso rinuncerà semplicemente al progetto». Zucchiatti, in caso di convalida del sequestro, conferma l'intenzione di presentare subito reclamo al Tribunale del Riesame.

LE INDAGINI

La Procura sta cercando riscontri a quanto emerso dalle verifiche interne disposte dal presidente Narciso Gaspardo, ieri confermato a capo del Cda di Atap. La difesa è pronta a dimostrare che auto di servizio e rimborsi spese per pasti o viaggi fatti per conto della società erano stati autorizzati attraverso delibere. Lo stesso Vagaggini osserva come, in tanti anni di presidenza, il Collegio dei revisori non gli abbia mai fatto alcun rilievo. La liste delle spese ingiustificate è molto lunga: pranzi in giorni o orari che sarebbero risultati incompatibili con i Cda o gli impegni legati alle due Spa; rimborsi chilometrici; un utilizzo inopportuno dei telepass aziendali; acquisto di beni e sponsorizzazioni a società sportive (in alcuni casi legate alla sua famiglia) che organizzavano rally dove lo stesso Vagaggini-pilota partecipava. Ieri l'assemblea dei soci dell'Atap ha deliberato all'unanimità l'azione di responsabilità civile, che sarà seguita davanti al Tribunale delle imprese di Trieste dall'avvocato Andrea Bellotto. Atap è decisa a non mollare nemmeno sul fronte penale. Ha dato infatti mandato all'avvocato Serena Giliberti di seguire le indagini e di opporsi a eventuali richieste di archiviazione.

Cristina Antonutti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

