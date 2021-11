Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INDAGINEPORDENONE«Ho sbagliato, mi dispiace». Si scusa il 51enne di Prata coinvolto nell'inchiesta della Procura di Torino sui 17 attivisti no vax e no Green pass. Ma dopo la perquisizione informatica di computer e tablet, conclusa con il sequestro del solo telefonino usato per accedere alla chat Basta dittatura, il questore Marco Odorisio ha preso provvedimenti nei suoi confronti. Nella tarda mattinata di ieri è stato convocato in...