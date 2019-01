CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INDAGINENunzio Tacchetto. Non sopporta più i lunghi silenzi che attraversano le sue giornate, in attesa di notizie che non arrivano. É stato più volte sfiorato dall'idea di salire in aereo e raggiungere il Burkina Faso. Ma un suo viaggio in Africa in questo momento è davvero opportuno? Può fornire un contributo utile al ritrovamento di Luca e Edith?È un quesito che l'ex sindaco di Vigonza ha rivolto un paio di giorni ai funzionari della Farnesina. Sì, perché Nunzio Tacchetto, nella massima discrezione che accompagna le sue mosse, un...