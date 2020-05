L'INDAGINE

LONGARONE Andare oltre. Provare a capire gli effetti che potrebbero sfuggire a prima vista. Tentare di immaginare le ripercussioni del confinamento su chi vive in casa di riposo e per mesi è stato privato dei propri affetti, di abbracci e carezze. Autori dello studio il medico e vicesindaco di Longarone, Ali Chreyha, e la psicologa Vanessa D'Alpaos. Medico e psicologa si sono posti una serie di domande di scenario elaborando le possibili ripercussioni.

«L'emergenza determinata dal rischio di contagio - è quanto emerso nell'indagine - sta destrutturando la quotidianità degli ospiti e tutti quegli aspetti che nella vita degli anziani sono stati fonte di certezza. L'isolamento derivato dalle restrizioni imposte alla libertà individuale e alle relazioni interpersonali, non è l'esito lento e graduale della riduzione del mondo relazionale degli anziani, ma nasce da una repentina esigenza di tutelare la popolazione dal pericolo di contagio e da morte per epidemia».

I RISCHI

Da risorsa e sostegno per il benessere della terza età, il contatto sociale diviene, al contrario, un fattore di rischio. «Il ritiro - prosegue l'indagine - funge da rifugio nel quale proteggersi dall'esterno ormai minaccioso, ma anche un rifugio che può tramutarsi in una gabbia che cela noia e solitudine». «Calandoci nella realtà di Longarone - spiega il dottor Chreyha - sono state diverse le conseguenze psicologiche degli anziani residenti, secondo la tipologia di anziano e con determinate problematiche. L'anziano psichiatrico ha sviluppato in alcuni casi deliri di tipo persecutorio con oggetto il contagio da virus, insita la paura di ammalarsi anche se non sempre verbalmente espressa. In alcuni casi accentuata dall'esposizione ai mass media». Negli anziani cognitivamente integri la reazione all'assenza dei familiari è stata immediata. «Ci sono state manifestazioni depressive e pianto - spiega - che hanno portato ad una perdita di energia, di voglia di mettersi in gioco, di partecipazione alla vita sociale di comunità, inappetenza e insonnia. In questi casi le palesi dimostrazioni di malessere hanno reso più facile l'intervento psicologico e il supporto e la relativa risoluzione». L'unica via per aiutare i pensionati è stata la terapia online. «Siamo difronte a un'emergenza sanitaria senza precedenti - prosegue il vicesindaco - con gravi risvolti sociali e psicologici. Per aiutare gli anziani abbiamo percorso due strade. Quella delle nuove tecnologie, dai telefoni cellulari con l'uso di Whatsapp alle piattaforme video come Skype possono aiutare a limitare i danni che insorgono dalle limitazione dei contatti relazionali, garantendo il mantenimento di supporti psicologici già avviati o l'opportunità di attivarne di nuovi in caso di necessità. E quella tradizionale dell'intervento psicologico professionale può aiutare gli anziani a contenere, gestire e tollerare al meglio questo momento di solitudine e allo stesso tempo agire per limitare al massimo la comorbilità fra Covid19 e disturbi psichiatrici».

VIE D'USCITA

«Insomma - conclude il medico - se l'isolamento favorisce l'insorgenza di ansia e depressione, deterioramento cognitivo e patologie mediche, è anche vero che in una fase dove la restrizione dei contatti diviene soprattutto per gli anziani un fattore protettivo dal contagio da Covid gli interventi psicologici mirati alla risoluzione dei disturbi dell'umore e all'ansia, come anche quelli rivolti a favorire la ricostruzione di una rete sociale soddisfacente, dovranno inevitabilmente rimodularsi e riadattarsi alle esigenze attuali per includere interventi specifici collegati allo stato di emergenza che caratterizza questo periodo storico. Depressione, irritabilità e il disturbo post-traumatico da stress possono durare anche per mesi, dopo la fine della quarantena. Assieme a queste risposte i soggetti in età più avanzata o che presentino deterioramento cognitivo possono diventare arrabbiati, agitati o eccessivamente sospettosi durante la quarantena».

© RIPRODUZIONE RISERVATA