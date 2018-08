CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEBELLUNO Montagna sempre più sguarnita. Anche il commercio scende a valle. Anzi, è già sceso da un pezzo. Basta buttare un occhio ai piccoli Comuni delle terre alte, o alle frazioni montane dei municipi della Valbelluna per rendersene conto. Se ne è resa conto anche anche l'Uncem (Unione nazionale Comuni Enti montani), che proprio per salvare il piccolo commercio ha lanciato la campagna Compra in valle. Il messaggio è chiaro e inequivocabile: fare la spesa nei piccoli negozi può salvare un'intera economia; e alla fine, può...