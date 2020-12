L'INCUBO

BELLUNO «Stamattina ho chiamato la struttura e non c'erano infermieri. Nessuno è passato a dare la terapia ai pazienti». È la denuncia choc rilasciata da una donna che ha un familiare nella rsa di Cusighe, a Belluno, e che è rimasta senza parole quando ha capito cosa stava accadendo agli ospiti della struttura. Si tratta di persone che hanno disabilità psichiche gravi e che necessitano di cure specifiche. Ieri mattina, però, nessun infermiere è passato nelle loro stanze. E il motivo è semplice: non c'era alcun infermiere in servizio. Va detto, inoltre, che quasi tutti gli ospiti, circa una quarantina, sono positivi al covid. Elemento che rende ancora più critica la situazione all'interno della struttura. La rsa di Cusighe è gestita dalla Cooperativa Rosa di Agrate Brianza, in provincia di Monza.

IL RACCONTO

«Un mese e mezzo fa spiegano i familiari avevamo segnalato la mancanza di un responsabile durante il fine settimana che ci impedisce di vedere i nostri cari. Ora abbiamo appreso con grande preoccupazione che il virus è entrato nella struttura». Da venerdì, infatti, quasi tutti i pazienti sono positivi. Per fortuna nessuno ha sintomi gravi ma c'è il bisogno di monitorarli in modo costante. Il problema è trovare qualcuno che possa farlo. «Questo fine settimana continua il racconto di una dei familiari degli ospiti non solo non c'era un responsabile ma ha lavorato una sola infermiera in tutta la rsa con il compito anche di rispondere alle numerose chiamate dei familiari». Infermiera che ieri, però, non è andata al lavoro, per ragioni di salute.

LA RICOSTRUZIONE

È l'Usl 1 Dolomiti, nella persona del dottor Sandro De Col che monitora le rsa del distretto 1 di Belluno, a spiegare quanto accaduto. «Ciò che hanno detto i familiari è vero - ha ammesso - Martedì la Cooperativa si è trovata in crisi perché non aveva infermieri. Ne abbiamo inviato subito una dell'Usl 1 Dolomiti che avrebbe dovuto continuare a prestare servizio anche nei due giorni successivi». Quindi ieri e oggi. Ma qualcosa è andato storto. L'infermiera si è ammalata all'improvviso e non ha potuto raggiungere la residenza di Cusighe. «L'abbiamo saputo questa mattina (ieri mattina per chi legge, ndr) ha continuato De Col Siamo riusciti a organizzarci velocemente e a inviare altri due infermieri nel pomeriggio. Nel frattempo è arrivato un supporto anche dalla rsa di Limana». Gli operatori socio-sanitari non se la cavano meglio. Metà di loro è positiva al covid. Da lunedì, tuttavia, dovrebbero tornare al lavoro due infermieri che sono in malattia.

I TIMORI

Non è la prima volta che i familiari degli ospiti della rsa di Cusighe alzano la voce. «Queste carenze e problematiche aggiungono sono state segnalate più volte ma dobbiamo constatare che né la direzione, né il medico della struttura, le hanno mai affrontate seriamente. Il covid non ha fatto altro che renderle ancora più evidenti». Negli ultimi due anni c'è stato un continuo turn over di infermieri. Ne sono cambiati circa 20 in 12 mesi. Compresi quelli che, con fatica e dopo diverso tempo, erano riusciti a costruire un rapporto di stima e fiducia reciproca con gli ospiti della struttura. «Ora dobbiamo fare i conti di nuovo con le gravi carenze di personale all'interno della rsa evidenziano i familiari che rendono oltremodo gravosa la gestione dell'emergenza, sia a livello infermieristico che umano nei confronti dei pazienti. Ma è difficile per gli stessi oss e infermieri, assolutamente insufficienti numericamente anche in condizioni normali e ai quali va tutta la nostra gratitudine». Non ci sono richieste pretenziose. Solo il desiderio che gli ospiti della struttura possano essere seguiti in maniera consona alle loro criticità e ricevere le cure necessarie.

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA