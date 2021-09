Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DIFESABELLUNO «Noi non c'entriamo nulla». Sono state le prime parole che Remo Dalla Santa ha detto ai suoi avvocati (Antonio Prade e Massimo Montino) dopo che i carabinieri l'hanno arrestato e portato in carcere con l'accusa di traffico illecito di rifiuti. Quel noi ha un significato preciso: indica i due fratelli Remo e Alessio Dalla Santa, soci della Sap di Fonzaso, che negli ultimi anni sono finiti in complesse inchieste giudiziarie...