VENEZIA Si dice in Veneto, Articolo quinto, che gà i schei gà vinto. I soldi in questione sono quelli europei del Recovery Fund che Venezia chiede in parte per sé, dietro la presentazione di progetti. «Noi li abbiamo fatti (i progetti, ndr): 3,9 miliardi pronti, qua a Venezia, per il Porto e altro». L'annuncio, che poi è in tutto e per tutto una vera richiesta di sponsorizzazione al vicepresidente di Forza Italia e del Partito popolare europeo - nonché ex Commissario europeo - l'ha fatto ieri mattina il sindaco Luigi Brugnaro, incontrando Tajani. «Tu gli ha detto Brugnaro - potresti essere il nostro difensore». E Tajani, ieri a Venezia proprio per incontrare il sindaco in campagna elettorale, ha risposto: «Lo sarò. I nostri parlamentari saranno i vostri difensori per cercare di convincere il Governo che i soldi europei devono essere utilizzati anche per rafforzare le infrastrutture della città di Venezia».

Se arrivassero i fondi chiesti dall'inquilino di Ca' Farsetti, Brugnaro ha già le idee chiare su dove investire: «La prima cosa che mi viene in mette - ammette - è difendere il Porto e l'idea industriale della città, perché quando noi parliamo di cultura, noi parliamo di cultura a 360 gradi: la cultura è sport, la cultura è industriale e relazioni internazionali. Per cui il tema vero è la cultura, che è in effetti la delega che mi sono tenuto cinque anni e che continuerò a tenere». Un incontro, quello di ieri nel cortile dell'hotel Papadopoli, che è servito per dettare le linee di altri cinque anni di governo della città. Che per l'ex Commissario europeo vedrà ancora Brugnaro sullo scranno più alto della casa comunale. «È un eufemismo, intanto bisogna formalmente vincere - frena un attimo Tajani - poi prendi l'aereo, vieni a Bruxelles, andiamo in Commissione, al Parlamento Europeo per fare in modo che ci sia la realizzazione di un piano per Venezia: che ci sia anche un piano per la cultura di Venezia e si possa andare avanti nel piano della grande attenzione della Commissione e del Parlamento europeo per Venezia. Per l'Europa, Venezia è sempre stata una priorità, Venezia una delle più importanti città italiani ed europee, dire Venezia è dire tutto».

«Sono già in aereo», la risposta scherzosa del sindaco, che poi mette nel mirino gli obiettivi: «all'Europa, Venezia chiede che continui l'occhio di riguardo e, magari tramite il presidente Tajani, incontrare la von der Leyen che ha messo Venezia nel suo discorso inaugurale. Credo che assieme, con le loro grandi conoscenze, riusciremo a portare a casa risorse per questa città: cose molto concrete che valgono per tutti in maniera trasversale: deve vincere il lavoro, l'impegno e la città di Venezia, lo facciamo anche per l'Italia».

Intanto, continua il numero 2 di Forza Italia un «regalo a Venezia» è arrivato dal Parlamento, dov'è stata tramutata in legge una proposta di Fi. «Si tratta - chiarisce Tajani - di un aiuto concreto alle attività commerciali e artigianali dei centri storici delle città d'arte italiane, tra le quali Venezia, con una serie di agevolazioni fiscali equiparandole alle attività ricettive e allargando a loro il codice Ateco - conclude il vicepresidente del Ppe - In questa fase bisogna rilanciare le attività commerciali e artigianali, far ripartire la vita nei centri storici e nelle città, e Brugnaro lo ha fatto bene».

La coda è dedicata ad una campagna elettorale nella quale il sindaco uscente è stato accusato di aver saltato le occasioni di confronto con gli altri candidati. E lui? «Non rispondo nulla, chiedete agli industriali le impressioni che hanno avuto degli altri candidati (articoli in questa pagina, ndr), io mi appello ai cittadini nel silenzio dell'urna. Domenica ho mandato un invito a Baretta, che ha accettato, per un confronto all'americana su TeleVenezia alle 12.30. Non farò nessuna offesa, faccio i miei programmi. Saranno i cittadini a decidere, siamo una bella città. Viva la libertà».

Nicola Munaro

