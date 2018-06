CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTROTREVISO Un incontro «per fare chiarezza», come ha subito sottolineato il prefetto Laura Lega. Su cui hanno aleggiato le novità giudiziarie sul caso Veneto Banca, dopo la decisione della Procura di Treviso di aprire un'inchiesta per bancarotta per distrazione. E questo, è stato detto, dal punto di vista strettamente giuridico, potrebbe rimettere in discussione le transazioni accettate da una parte di risparmiatori, quelli che si sono accontentati del 15%. Di fronte al prefetto, ieri pomeriggio, una delegazione di rappresentanti...