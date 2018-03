CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTROTREVISO Si avvicina il giorno della resa dei conti. Domani la Lega deciderà come comportarsi con Giancarlo Gentilini: se accoglierlo nella lista Zaia piazzandolo come capolista e dando spazio anche a un certo numero dei suoi o se usare il pugno di ferro auspicato dai falchi del Carroccio. Due visioni diametralmente opposte. L'ala più intransigente del partito vorrebbe espellere i gentiliniani e poi trattarli come alleati. In poche parole: fuori dalla Lega, ma dentro il centrodestra con una loro lista e senza garanzie di posti in...