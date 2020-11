L'INCONTRO

FALCADE Ormai l'apertura della stagione invernale è alle porte e mai come ora si respira una grande incertezza sul come si dovrà agire causa l'emergenza sanitaria in atto. Le prenotazioni negli alberghi per il ponte di sant'Ambrogio ci sono e anche per il Natale, «ma dopo l'Epifania -come sottolinea la presidente della PromoFalcade Dolomiti, Antonella Schena- regna sovrana l'incertezza». E in molti albergatori e operatori turistici stanno alla finestra in attesa delle indicazioni chiare da seguire. «Le prenotazioni ci sono spiega Antonella Schena - e probabilmente si ripeterà la situazione dell'estate scorsa con le richieste di disponibilità che fioccano all'ultimo minuto. Il problema è che la stagione invernale comporta dei maggiori costi, come il riscaldamento a fronte della diminuzione dei posti. In estate c'è la possibilità di mettere i tavolini all'aperto per il pranzo in inverno questo non è possibile e quindi le sale da pranzo si riducono di un bel po' e con loro la capienza. Staremo a vedere anche cosa farà la società impianti in quanto anche loro hanno delle difficoltà nel non sapere bene come muoversi. Infatti a fronte degli alti costi di gestione che le società impianti hanno c'è una grande incognita su come si potrà far sciare la gente in sicurezza».

L'INCONTRO

Nei giorni scorsi i vertici della Ski Area San Pellegrino, che include anche il comprensorio sciistico di Falcade, ha incontrato gli operatori turistici informandoli su come intende agire per questo inizio stagione. La Ski area San Pellegrino per poter contenere i costi, che sicuramente saranno elevati, a fronte di previsioni di perdite di guadagni che potrebbero rivelarsi consistenti, ha pensato di aprire fino al periodo pre natalizio solamente le piste con seggiovia del Passo San Pellegrino così da poter anche testare le dinamiche anti-covid, non impiegando le risorse dell'intero comprensorio. Dal 22 o 23 dicembre c'è poi la volontà di aprire anche gli altri collegamenti. C'è stata una proposta dei gestori dei rifugi di aprire la cabinovia Molino - Le Buse nel ponte dell'otto dicembre per permettere alle persone di salire alle Buse, senza sciare. Il sentore degli impiantisti, che si sono riuniti a livello nazionale, è che probabilmente l'apertura degli impianti slitterà verso Natale.

Dario Fontanive

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA