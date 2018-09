CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCONTROCONSELVE Giugno 2016, Anno Santo straordinario della Misericordia: Papa Francesco incontra ammalati e persone con disabilità. Tra le migliaia di fedeli anche il gruppo dei Raggi di sole, che fa riferimento al patronato parrocchiale e al movimento Fede e Luce e che a Conselve si è sviluppato nell'ambito dei laici canossiani, dal momento che proprio in parrocchia vi è una comunità religiosa canossiana maschile e femminile. Non poteva mancare, in piazza San Pietro nel gruppo conselvano, Angelo Volpi, che col suo fare simpatico e...