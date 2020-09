L'INCONTRO

CASTELFRANCO «Chi era all'incontro con Arturo Lorenzoni non deve obbligatoriamente fare il tampone». A dirlo dopo aver fatto le opportune verifiche con l'Usl è Michele Seno, Covid manager e candidato alle regionali dell'incontro organizzato da Articolo Uno che si è tenuto mercoledì sera a Castelfranco con il candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra per sostenere la corsa alle amministrative della coalizione con Sebastiano Sartoretto. A confermare la non necessità di fare il tampone ai presenti all'evento è la dottoressa Anna Pupo, responsabile del servizio Sisp che ha informato il Covid. «Confermo che sulla base delle informazioni che mi sono state riferite sulle misure anti Covid tenute durante l'incontro, i relatori non sono considerati contatti stretti del professor Lorenzoni e pertanto non necessitano delle misure di controllo», ha scritto la dottoressa Puppo. Durante l'incontro gli organizzatori sono andati anche oltre alle misure di contenimento previste dal Ministero con il distanziamento dei posti a sedere in aula, l'obbligo di mascherine per tutto l'incontro anche alle persone che rimanevano sedute con un'eccezione per chi doveva intervenire, la disinfestazione delle mani con il gel igienizzante in entrata e anche la sanificazione del microfono ad ogni passaggio di mano. Anche i relatori sul palco, Lucia Celi de Il Veneto che Vogliamo, Arturo Lorenzoni candidato alla presidenza della Regione Veneto, Sebastiano Sartoretto candidato di Castelfranco Merita per le comunali di Castelfranco, Claudio Beltramello del Partito Democratico e Giovanni Colombo di Europa Verde erano seduti distanziati tra di loro e hanno mantenuto le mascherine fino al momento dell'intervento. Sono stati ben gestiti anche gli interventi dal pubblico che è rimasto a distanza di almeno tre metri in una posizione centrale tra il palco e la platea. A queste si aggiungono le misure prese all'ingresso con il gel igienizzante, la misurazione della temperatura e l'iscrizione ad un elenco di presenze. Qualcuno già nella mattinata di ieri, dopo aver saputo la notizia della positività di Lorenzoni, ha contattato il proprio medico di base per effettuare il tampone. Era stato lo stesso Lorenzoni a invitare le persone che aveva incontrato a fare il tampone. Una precauzione che però, i singoli hanno preso in maniera assolutamente volontaria, senza imposizioni da parte dell'Usl e nemmeno dagli organizzatori. «Non è necessario fare il tampone, la dottoressa Pupo mi ha spiegato che non ci sono le motivazioni per un possibile contagio visto il rispetto delle regole sul distanziamento», conclude Seno. (lr)

