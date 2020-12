L'INCONTRO

BELLUNO Ristori e miglior organizzazione nel tracciamento dei positivi. Il sindaco Jacopo Massaro ha avanzato le sue richieste, ieri, al vertice tra Zaia e i primi cittadini del Veneto. «Qui le case di riposo sono al collasso ha dichiarato -, servono più operatori e maggior organizzazione per l'esito dei tamponi». Un incontro online convocato in un momento di grande tensione per la regione, con numeri in aumento e il rischio generale paventato dal Governo di un nuovo lockdown. Davanti a tante incertezze, con il tasso di occupazione delle terapie intensive che non diminuisce e il numero dei morti che non si arresta, il governatore ha chiamato a raccolta i sindaci per ascoltare le impressioni dai territori e organizzare il nuovo piano di attacco.

Si andrà verso maggiori restrizioni, questo è certo, ed è quello che al termine del confronto fa dire al sindaco di Belluno «Non siamo umanamente contenti, siamo tutti stanchi». Poco è trapelato delle intenzioni del presidente rispetto alla nuova stretta, l'inquilino di Palazzo Rosso da parte sua si è espresso sopratutto relativamente al suo territorio. «La situazione è abbastanza drammatica in Veneto ha spiegato Massaro a margine dell'incontro -. Il presidente Zaia ieri ci spiegava come in questo momento abbiamo un migliaio di ricoveri in più al giorno rispetto alla punta massima dei periodi di marzo e aprile; questo riguarda sia i ricoveri ordinari che quelli in terapia intensiva. La situazione è davvero molto difficile e sembra non ci sia la percezione da parte dei cittadini della serietà del momento, forse anche la stanchezza gioca in questo senso».

Zaia ha voluto parlare con i sindaci per capire da loro, in prima linea tutti i giorni, quali sono i nodi principali dei territori, così da studiare misure efficaci. A Belluno i problemi principali sono le lunghe attese per il tampone e per l'esito dei test e le case di riposo al collasso perché sempre più operatori sono positivi al virus. «Ho sottolineato l'importanza di avere un supporto per il personale delle case di riposo racconta -. Le Rsa non ce la fanno più, gli operatori sono positivi, dobbiamo cercare altro personale. Abbiamo chiesto alla Regione un impegno in questo senso e anche molto urgente. Altro impegno che chiediamo è una organizzazione snella che permetta di ottenere l'esito dei tamponi molecolari e le attese per i tamponi fast nel più breve tempo possibile. Perché i tempi che si sono accumulati a causa dell'enorme numero di utenti hanno scoraggiato alcuni che, non rendendosi conto della gravità della cosa, hanno evitato il tampone per non rimanere a casa in attesa dell'esito. Quindi dobbiamo trovare soluzioni più snelle dal punto di vista organizzativo. Mi rendo conto della grande difficoltà e capisco il personale è quello che è, ma sicuramente dobbiamo lavorare al massimo per riprendere in mano la questione del tracciamento nel miglior modo possibile».

