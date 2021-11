Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCIDENZAVENEZIA I bambini delle scuole elementari, che per legge non vengono vaccinati, si contagiano il doppio degli adulti e il triplo degli anziani. Lo evidenzia una ricerca dell'Ulss 3 Serenissima condotta sull'incidenza del covid nel territorio veneziano. È un dato che spinge il direttore sanitario Giovanni Carretta a dire: La diffusione maggiore è tra 5 e 12 anni. L'estensione vaccinale in questa fascia d'età è quindi una...