L'INCIDENTE

QUERO VAS Non c'è pace in questi giorni di emergenza per il contagio che non si ferma e accade anche che il furgone con il carico di mascherine per le case di risposo buchi una gomma e faccia un incidente. È avvenuto ieri alle 12.30 circa sulla provinciale 1 sinistra Piave in località Marziai, in comune di Quero Vas. L'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, si è concluso con tanta paura, ma un bilancio, tutto sommato, buono: l'autista è rimasto illeso, ma è finito ruote all'aria un mezzo della protezione civile che transitava in direzione Belluno.

LA PAURA

Per qualche secondo, ieri, si è temuto il peggio anche per le mascherine, merce rarissima di questi tempi. Invece sono rimaste intatte e le consegne sono potute proseguire con un altro mezzo. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Quero, intervenuti per i rilievi di legge. Secondo una prima ricostruzione il furgone della protezione civile, un Ducato Maxi condotto da un bellunese, avrebbe sbandato in corrispondenza di una curva finendo prima contro un muretto e poi, dopo una carambola, avrebbe terminato la sua corsa adagiandosi sulla fiancata in centro alla carreggiata. Sul posto sono subito arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Feltre che hanno messo insicurezza il mezzo e aiutato il conducente a uscire dall'abitacolo. L'autista aveva appena ultimato una consegna alla casa di riposo di Quero e stava per procedere con altre strutture, che però hanno dovuto attendere.

IN DISTRIBUZIONE

Sempre in distribuzione in queste ore anche i primi contingenti di mascherine prodotti da Grafica Veneta, 2 milioni delle quali sono state donate alla Regione Veneto. Come spiegato dalla Regione, in una nota, sono partiti ieri mattina dal centro di stoccaggio di Padova della Protezione Civile regionale alla volta delle varie province. «Hanno iniziato a consegnarcele spiega l'assessore regionale alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin quando ne sono arrivate 500mila e da venerdì mattina ci saranno consegne giornaliere in tutti i comuni». Anche nel Bellunese c'è molta attesa e infatti in questi ultimi giorni sono numerosi i cittadini che hanno chiamato i vari municipi con richieste sugli orari di distribuzione. Intanto proprio per le questioni di protezione civile, in questa emergenza coronavirus, l'assessore Bottacin ha deciso di fare una riunione quotidiana alle 16 con i vari presidenti delle province del Veneto. (O.B.)

