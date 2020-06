L'INCIDENTE

PAESE Sergio Miglioranza e la moglie Franca Fava non avevano mai superato del tutto la morte del loro unico figlio, Walter, folgorato a 23 anni da una scarica da 20mila volt mentre stava lavorando nel cantiere edile per la costruzione del Palacongressi di Jesolo, in piazza Brescia. Era il 23 aprile 1999, più di 21 anni fa.

Quella tragedia aveva segnato nel profondo soprattutto la donna, incapace di reagire a un dolore così grande. Chi la conosceva bene ha sottolineato proprio questo aspetto: dopo la scomparsa di Walter, la 67enne si è subito chiusa in se stessa, trovando poi difficoltà a ritornare a socializzare. È stata anche questa solitudine ad avvicinarla a Fiorella Sandre, l'altra vittima nel terribile incendio di ieri. Due donne che per motivi diversi avevano trovato l'una nell'altra un appiglio per trascorrere con più serenità le giornate. Un'amicizia che, purtroppo, ha portato entrambe a una fine orribile, all'interno di quella casa dove ultimamente passavano i loro momenti più felici senza rivangare quel passato fatto di sofferenza.

LA DINAMICA

Walter Miglioranza, all'epoca dipendente della ditta Grigolin con sede a Conegliano e cantiere operativo a Musile di Piave, aveva appena portato con una betoniera del calcestruzzo nel cantiere che dava su via del Bersagliere. Scaricato il materiale, aveva poi spostato una decina di metri in avanti il camion. Poi era sceso, aveva preso con una mano la pulsantiera che manovra il braccio meccanico (che serve per scaricare il calcestruzzo) e con l'altra un tubo di gomma dell'acqua: l'intenzione sarebbe stata quella di pulire il nastro trasportatore del braccio meccanico.

Fu in quel momento che si consumò la tragedia. Inavvertitamente il braccio meccanico toccò i fili dell'alta tensione, che si trovano a un'altezza di circa otto metri. Walter Miglioranza in un attimo venne colpito da una scarica da 20mila volt.

I SOCCORSI

Nelle vicinanze del 23enne c'erano altri operai che hanno assistito impotenti alla scena: prima hanno visto una fiammata, poi il giovane scaraventato dalla scossa elettrica qualche metro indietro. Subito è stato allertato il 118, e nel giro di qualche minuto sul posto era arrivata un'ambulanza del pronto soccorso di Jesolo. Una corsa disperata verso l'ospedale non fu sufficiente per riuscire a salvare la vita al giovane.

Quella scarica così violenta aveva fermato il suo cuore per sempre. Al tempo la Procura aveva aperto un'indagine: l'allora pm Francesco Saverio Pavone aveva posto sotto sequestro la betoniera e parte della linea elettrica per effettuare gli accertamenti del caso.

L'INCHIESTA

L'inchiesta sulla morte di Walter Miglioranza era approdata in tribunale nel 2006. La Procura di Venezia, al termine delle indagini, aveva chiesto il rinvio a giudizio di quattro persone, accusate a vario titolo di omicidio colposo e violazione delle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. Si trattava di Roberto Grigolin, all'epoca legale rappresentante della Superbeton, di Luisa Badiali, l'appaltatrice dei lavori e rappresentante della società Sacit, di Pierluigi Culotta, direttore tecnico del cantiere e responsabile della sicurezza, e di Ernesto Gardini, il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori.

All'udienza preliminare, celebrata a fine febbraio del 2006, l'allora gup Carla Majorino aveva dichiarato il non luogo a procedere per tutti e quattro gli imputati per intervenuta prescrizione. La richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura era stata infatti presentata troppo tardi, oltre cinque anni dopo il tragico episodio. Se sul fronte penale non c'è stata alcuna sanzione, su quello civile non c'è stato alcun seguito in quanto i genitori di Walter avevano già ottenuto un risarcimento. Ma la tragica morte dell'unico figlio era un dolore che li aveva accompagnati sempre, una ferita mai rimarginata per marito e moglie colpiti ieri nuovamente da un destino tragico.

