CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCIDENTE«In pista ciclabile si dovrebbe poter andare tranquilli, invece mio figlio ha rischiato di farsi male, molto male. È una vergogna». È lo sfogo della mamma del ragazzino di 11 anni che l'altro giorno è caduto lungo la pista ciclabile che dal quartiere di San Pio X conduce alla frazione di Roverdicrè lambendo l'Adigetto, uno dei punti preferiti dai rodigini per stare in tranquillità e in queste calde giornate estive trovare un po' di refrigerio.IL SOTTOPASSOIl grave incidente è avvenuto nel sottopasso di viale Amendola....