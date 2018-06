CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTECROCETTA Gravissimo incidente sul lavoro a Crocetta del Montello, località Nogare, dove due cittadini cinesi hanno riportato gravissime ustioni in varie parti del corpo a seguito di un'esplosione e del successivo incendio divampato all'interno di un capannone di via degli Artigiani. I due stavano lavorando ad una mola, utilizzata per la lucidatura dei metalli quando, per cause in corso d'accertamento, una scintilla ha innescato la deflagrazione. Il capannone in cui è avvenuto l'incidente è stato preso in affitto poche mesi fa dal...