L'INCIDENTE

CESIOMAGGIORE Il cantiere, la fila, lo schianto, l'auto che si ribalta e resta in mezzo alla carreggiata e alla fine viene centrata in pieno dalla vettura della corsia opposta. È morto così ieri Sisto Belli, 84 anni già sindaco di Feltre, che al volante della sua Opel Meriva stava andando in direzione Belluno sulla statale 50. Nessuno si è reso conto di quello che stava accadendo, tanto che la dinamica non è ancora chiara. Non ci sono testimoni per lo schianto di ieri e le persone coinvolte hanno percepito il colpo senza capire quanto stesse accadendo. La strada è stata chiusa per quasi 2 ore e mezza per consentire i soccorsi. Purtroppo per Sisto Belli, morto sul colpo, non c'era più nulla da fare. Ferite le due donne che erano nell'auto che viaggiava verso Feltre: V.D., 62 anni di Cortina che era al volante e S.N., la passeggera. Coinvolte altre due auto, una con due ragazzi di Agordo e la quarta con due pensionati: sono tutti rimasti illesi. La dinamica è al vaglio della polizia Stradale di Belluno, intervenuta per i rilievi.

LO SCHIANTO

Erano le 15.40 di ieri quando è scattato l'allarme per l'incidente che si era verificato al confine tra Piovena (Santa Giustina) e Busche, comune di Cesio. In quel tratto di statale 50, al chilometro 29, sono in corsi lavori di taglio pianta. C'era un cantiere di lavori boschivi ed è stato istituito il senso unico alternato, con movieri. Le auto in direzione Belluno erano ferme in colonna e stavano transitando quelle del senso opposto verso Feltre. Sisto Belli, al volante della sua Opel Meriva, forse si è accorto all'ultimo della fila, arrivando dalla curva di Busche ed è andato a impattare leggermente sull'ultima vettura della fila, una Ford Kuga dove c'erano i ragazzi agordini. Forse tentando di evitare l'impatto, ha sterzato a sinistra, finendo sulla corsia opposta e forse vedendo arrivare l'altra auto, la Opel Karl con le due donne a bordo, ha sterzato ulteriormente verso destra. La sua auto si è cappottata finendo di traverso sulla carreggiata e adagiandosi sul lato conducente. Inevitabile a quel punto lo schianto contro il tettuccio della vettura Opel Meriva, centrata in pieno dalla Opel Karl. Una botta che non ha lasciato scampo all'ex sindaco di Feltre che era nell'abitacolo.

I SOCCORSI

Immediato l'intervento dell'elicottero, arrivato da Pieve di Cadore e dei vigili del fuoco, con la squadra del distaccamento di Feltre. I pompieri hanno tagliato il tettuccio della macchina ribaltata, in modo che il medico intervenuto potesse portare le prime cure al conducente che era all'interno. Ma non ha potuto fare altro che constatare la morte di Sisto Belli. Sul posto anche due ambulanze più un'automedica: le due donne di Cortina sono finite all'ospedale, con un codice di media gravità per trauma toracico (la conducente) e dinamica (la passeggera). La strada è stata chiusa dalle 15.40 fino alle 17.55. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale, sezione di Belluno, sotto la guida dell'ispettore Loretta Chenetti.

Olivia Bonetti

