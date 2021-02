«L'incidente a Sofia è stata una botta dura, per tutti noi», ha detto Flavio Roda, presidente della Federazione italiana sport invernali, nell'incontro della campionessa bresciana con la stampa, ieri pomeriggio. Roda ha commentato la situazione dei Mondiali di Cortina: «Il maltempo e i rinvii delle gare hanno penalizzato l'ambiente: ora bisogna riuscire a partire, anche per motivare le persone che stanno lavorando. E' incredibile come a Cortina siano riusciti a preparare due piste in così poco tempo, superando così tante difficoltà». Nella conferenza in diretta streaming, Sofia Goggia ha ripercorso, con voce a tratti rotta dal pianto, l'incidente che le ha causato l'infortunio, dieci giorni fa, a Garmisch, all'ultima gara prima di raggiungere Cortina, dove la campionessa olimpica in carica di discesa libera sarebbe stata una delle favorite, sia in questa gara, sia nel supergigante. «Stavolta mi serve davvero tanto coraggio per riprendermi, è stato un colpo durissimo», ha dichiarato. Ha poi rivelato che la telefonata più emozionante che ha ricevuto, dopo l'infortunio, è stata quella di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, che l'ha chiamata per rincuorarla. L'evento ha colpito anche Fondazione Cortina 2021, alla quale Sofia Goggia ha dato il suo volto, assieme a Kristian Ghedina, con la figura di ambassador. La campionessa, che corre per il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, ha una cospicua dote di punti, nella Coppa del mondo di discesa libera, e guida largamente la graduatoria, tanto da poter sperare di vincere, alla fine della stagione, anche senza disputare altre gare. Il suo obiettivo successivo sono i Giochi olimpici invernali di Pechino, fra un anno, dove si presenta con la medaglia d'oro conquistata nel 2018 a Pyeongchang, in Corea.

