VENEZIA Sono una decina gli indagati nell'inchiesta sull'occupazione della bioraffineria Eni di Porto Marghera, messa a segno lo scorso 12 settembre ad opera di oltre duecento attivisti del Venice climate camp.

La Procura di Venezia ipotizza a loro carico i reati di attentato a impianti di pubblica utilità (articolo 420 del codice penale, che punisce gli atti diretti a danneggiare o distruggere) e arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali (articolo 508) che prevedono pene fino a 4 anni di reclusione.

Gli accertamenti sono coordinati dai sostituti procuratore Alessia Tavarnesi e Roberto Terzo, incaricati di fare piena luce sull'accaduto e sulle responsabilità in relazione all'episodio, condannato nell'immediatezza sia dall'azienda che dai sindacati, i quali denunciarono i rischi per la pubblica incolumità: sarebbe bastato un mozzicone di sigaretta gettato nel posto sbagliato per provocare conseguenze gravissime, hanno spiegato anche i rappresentanti dei lavoratori.

Su disposizione del procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, sia Digos che magistrati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione, né fornito dettagli sull'operazione, che si è conclusa con il sequestro di parecchio materiale, tra manifesti, striscioni, bombolette spray e altri oggetti che gli inquirenti sperano possa fornire elementi utili e possibili riscontri nel lavoro di identificazione di chi ha organizzato il blitz all'interno dello stabilimento.

Gli appartenenti al centro Rivolta sono assistiti, come di consueto, dall'avvocato Giuseppe Romano, che ieri mattina era presente alle prime fasi della perquisizione e, molto probabilmente, nei prossimi giorni si opporrà ai sequestri rivolgendosi al Tribunale del riesame, almeno per conoscere quali sono, finora, gli elementi di prova raccolti dagli inquirenti.

Nei giorni successivi al blitz ambientalista, aveva espresso la condanna per l'accaduto il presidente di Confindustria Venezia, Marinese, mentre il prefetto Vittorio Zappalorto annunciò la linea dura nei confronti di chi ha rischiato di provocare una tragedia entrando senza autorizzazione all'interno di uno stabilimento industriale: una cosa sono le manifestazioni, un'altra mettere a rischio la sicurezza.

