L'INCHIESTAVENEZIA Sarà difficile che Msc Opera possa riprendere la navigazione sabato, come spera la società che, nel fine settimana, ha programmata la partenza di una nuova crociera.La perizia, necessaria per accertare le cause e individuare le eventuali responsabilità penali in merito all'incidente avvenuto domenica, nel canale della Giudecca, dovrebbe essere assegnata venerdì mattina, e dunque l'attività dei consulenti della Procura, affiancati da quelli designati dai difensori dei sei indagati, potrà iniziare a lavorare soltanto nel...