VENEZIA Rito immediato per i due veneziani accusati di aver partecipato all'aggressione di Rialto ai danni di un turista inglese ubriaco, avvenuta il 23 febbraio dello scorso anno. Dopo gli arresti eseguiti all'inizio di gennaio, la Procura ha chiuso l'inchiesta a tempo di record e vuole processare entrambi con l'accusa di rapina. Si tratta di Damiano Perissinotto, 32 anni, e Giuseppe Pastore, 24 anni, entrambi residenti alla Giudecca. Il secondo, assistito dall'avvocato Vincenzo Di Stasi, ha fornito parziali ammissioni e ora il suo legale ha proposto un patteggiamento a due anni di reclusione, con la sospensione condizionale della pena. In attesa di fissare l'udienza in cui definire il processo, il giudice per le indagini preliminari Luca Marini ha revocato per lui gli arresti domiciliari, imponendogli soltanto l'obbligo di firma. Nessuna richiesta è stata formulata, invece, da Perissinotto che, difeso dall'avvocato Edoardo Andreotti Loria, è intenzionato ad andare a dibattimento per dimostrare la sua totale estraneità all'episodio contestato.

Di fronte al gip che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare a suo carico, Francesca Zancan, Pastore ha ammesso di aver partecipato all'aggressione, spiegando però che non si trattò di un tentativo di rapina, ma più semplicemente di uno scherzo di Carnevale di cattivo gusto, messo in atto con una pistola ad aria compressa per far prendere paura alla vittima. Giuseppe.

Il ventiquattrenne ha confermato la presenza di Perissinotto, spiegando che fu questi ad iniziare a tirare calci al turista, negando però che l'intenzione fosse quella di rubargli lo smartphone. Pastore ha dichiarato di essersi spaventato, in quanto la situazione stava degenerando, e di essersi per questo dato alla fuga.

Perissinotto, invece, nega con decisione di aver partecipato all'aggressione, nonostante le immagini di alcune telecamere lo abbiano inquadrato in maniera nitida, lasciando agli inquirenti pochi margini di dubbio sulla sua identificazione. Il trentaduenne ha problemi di tossicodipendenza per la quale sta seguendo un percorso di disintossicazione.

