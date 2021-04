Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCHIESTAVENEZIA Polvere bianca a fiumi, per un giro d'affari stimato in circa un milione di euro al mese. Secondo la Squadra mobile di Venezia, l'organizzazione capeggiata da pusher di nazionalità albanese era in grado di smerciare in laguna più di due chili di cocaina ogni 30 giorni, per rispondere ad una richiesta che non ha mai avvertito la crisi, neppure nel periodo delle restrizioni dovute al Covid.Gli acquirenti, disponibili a...