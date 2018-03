CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAVENEZIA Lo aveva annunciato qualche giorno fa. E ora, come previsto, lo ha fatto.L'avvocato Luigi Ravagnan ha avviato l'azione esecutiva per recuperare la consistente cifra di un milione di euro, collegata al processo Mose, per il danno di immagine che è stato provocato alla città di Venezia. Proprio ieri, come riferisce il legale, è stata formalmente avviata l'istanza con la quale si punta a riottenere un milione di euro dagli imputati così come ha stabilito la sentenza dello scorso settembre emessa dal Tribunale di...