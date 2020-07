L'INCHIESTA

VENEZIA L'accusa è precisa: omicidio volontario. Questo porta sulla copertina il fascicolo d'indagine aperto alle prime ore di sabato dal sostituto procuratore Alessia Tavarnesi sull'omicidio di Oriago di Mira. Indagato, Simone Meggiato, 51 anni, mestrino ormai da tempo residente a Oriago: l'uomo che ha ucciso Andrea Baldan, anch'egli cinquantunenne, veneziano di Dorsoduro, trapiantato a Mestre, e soprattutto ex marito della sua attuale compagna. Queste sono le uniche certezze del momento, a poche ore dai fatti. Tutto il resto è in divenire e gli scenari - così come ogni cosa contenuta in quel fascicolo al momento fin troppo scarno - potranno cambiare con il dipanarsi delle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Mestre.

IL REATO

L'accusa di omicidio volontario è quindi la diretta conseguenza dei fatti della notte tra venerdì e sabato. Secondo la ricostruzione in mano alla procura infatti Simone Meggiato era l'unico ad essere armato tra di due protagonisti del fatto. Altra certezza granitica impressa nel marmo dal capitolo finale del diverbio tra i due, il fatto che Meggiato, di professione consulente informatico con la passione delle armi regolarmente denunciate e un tesserino del poligono di tiro, sia sceso armato dal proprio appartamento in via Piave a Oriago.

Impossibile quindi, nel ragionamento del pubblico ministero, che si trattasse di eccesso colposo di legittima difesa dal momento che non ci sono elementi per far supporre che Meggiato fosse realmente in pericolo di vita, unica discriminante che in giurisprudenza - codice alla mano - assolve chi uccide il proprio rivale. La certezza data dai primi risvolti che Andrea Baldan non fosse armato tanto basta a far escludere, a chi conduce le indagini, l'ipotesi di un pericolo di vita da parte di chi era, invece, in possesso di un'arma ora sotto sequestro e con ogni probabilità destinata a finire al centro di una guerra legale fatta di consulenze balistiche e dinamiche per capire come la Glock calibro 9 di Meggiato abbia sparato. E quanti colpi, soprattutto. Dai primi riscontri del medico legale, sono stati due i proiettili che hanno colpito Baldan, entrambi nella zona addominale. C'è però il dubbio che i colpi esplosi dalla pistola - finita sotto sequestro così come lo spray al peperoncino dello stesso Meggiato - siano stati di più dal momento che pure l'indagato è rimasto ferito a un avambraccio da un colpo d'arma da fuoco.

Tutti elementi che verranno messi al vaglio degli inquirenti già da domani: alle 8.30, in carcere a Santa Maria Maggiore, il giudice per le indagini preliminari Barbara Lancieri interrogherà Simone Meggiato, ora in cella e difeso dall'avvocato Tiziana Nordio. Sempre lunedì il pm Tavarnesi incaricherà il dottor Claudio Terranova, dell'Istituto di medicina legale di Padova, di svolgere l'autopsia sul corpo della vittima.

LA BATTAGLIA LEGALE

Che la situazione tra Meggiato, Baldan e la sua ex moglie fosse tesa, era risaputo. Tanto che qualche settimana fa a seguito della denuncia della donna, il giudice aveva imposto a Baldan, difeso dall'avvocato Damiano Danesin, il divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati contestandogli stalking e atti persecutori per cui si sarebbe celebrata a breve un'udienza.

«Il mio assistito era terrorizzato da Baldan. Quanto successo è una tragedia, non voleva assolutamente uccidere l'ex marito della sua compagna, con cui nemmeno conviveva - ha chiarito ieri l'avvocato Nordio, legale di Meggiato - Nell'ultimo periodo però c'erano state diverse denunce depositate da Meggiato nei confronti di Baldan che in più occasioni lo aveva minacciato di morte o di dargli una lezione che si sarebbe ricordato». Tutte spigolature di una storia tragica con poche certezze: la morte di Baldan, l'accusa di omicidio volontario per Meggiato.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

