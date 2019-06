CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAVENEZIA A minacciare la commercialista croata di Fabio Gaiatto e suoi ex collaboratori di Pola c'era anche un ex pugile olimpionico dei pesi massimi, un buttafuori romeno vicino ai vertici della famiglia Spada di Ostia. Lo aveva portato Gennaro Celentano, uomo del clan dei Casalesi, perchè con la sua stazza avrebbe contribuito a intimorire le vittime inducendole a consegnare i 12 milioni che il trader di Portogruaro sosteneva di aver investito per conto dei camorristi attraverso la sua Venice Investment Group, la società di...