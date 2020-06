L'INCHIESTA

TREVISO La tensione, le proteste e infine i tafferugli scoppiati all'interno dell'ex caserma Serena hanno, probabilmente, una sola origine: il ritorno dal Pakistan di un operatore trentenne della Nova Facility, che lavora e vive dentro la struttura, risultato positivo al tampone anti-Covid. Come sia potuto entrare nel centro d'accoglienza, e in Italia, senza osservare il periodo di isolamento previsto anche in mancanza di sintomi, è un mistero su cui la Prefettura vuole fare chiarezza. Intanto il 30enne sarà denunciato per non aver rispettato l'obbligo di quarantena. Il prefetto Maria Rosaria Laganà su questo punto è piuttosto chiaro: «Magari la persona in questione non sapeva di questo obbligo, ma l'ignoranza della legge non la giustifica. Però lo sapeva di sicuro il datore di lavoro. Faremo tutte le verifiche, ma di certo l'obbligo di quarantena non è stato rispettato». In quarantena intanto c'è finita l'intera caserma: fino al 21 giugno, nessuno dei 320 richiedenti asilo potrà uscire.

GLI SCONTRI

Ma procura e forze dell'ordine stanno lavorando per accertare tutte le responsabilità. Nel mirino ci sono ovviamente finiti la trentina di ragazzi che, a vario titolo, ha aggredito il gruppo di operatori dell'Usl incaricati di fare alcuni tamponi. Durante l'irruzione per liberare medici e infermieri, le forze dell'ordine hanno effettuato molte riprese immortalando tutti i protagonisti. I principali responsabili sono 6-7 giovani, tutti provenienti dalle regioni sub-Sahariane dell'Africa, i primi a circondare e immobilizzare gli operatori sanitari. All'apice della tensione si sono uniti alla protesta un'altra ventina di persone che, però, hanno fatto più che altro da cornice contribuendo ad aumentare la confusione e la tensione ma senza lasciarsi andare a particolari violenze. Verranno comunque tutti identificati: «Sono state fatte delle riprese e tutte le persone coinvolte stanno per essere individuate - conferma il prefetto - sono quasi tutti conosciuti. Qualcuno, pochi per fortuna, ha anche dei piccoli precedenti. Le forze dell'ordine procederanno come da prassi: stabiliranno chi ha fatto cosa, faranno le denunce e poi consegneranno tutto al magistrato. Non so che reati ipotizzeranno ma presumo danneggiamento, sequestro di persona, forse violenze».

IL CONTRATTO

Poi sarà da appurare il ruolo della Nova Facility: «Ho chiesto una relazione puntuale alla Nova Facility. Ho anche parlato col responsabile che ha detto di poter spiegare tutto. Ma qualcosa è successo. Possono esserci state delle negligenze». Il contratto d'appalto verrà passato al setaccio e qualche sanzione verrà data: «Per revocare l'appalto servono delle gravissime inosservanze - precisa il prefetto - ma sicuramente ci potranno essere delle sanzioni perché qualcosa non ha funzionato. E dire che, fino a questo episodio, la cooperativa aveva preso tutte le misure del caso ricavando anche una zona dove confinare chi risultasse positivo. E per tutta la durata del lockdown, quando nella Marca il virus era molto presente, non è mai accaduto nulla. Il guaio è capitato proprio nel momento in cui davamo per finito il periodo peggiore».

