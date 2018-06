CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTATREVISO Alla data del 25 giugno 2017, quando cioè venne emanato dal governo Gentiloni il decreto con cui fu stabilita la messa in liquidazione amministrativa coatta, Veneto Banca era insolvente. Questo dice la sentenza emessa il 26 giugno dalla sezione fallimentare del Tribunale di Treviso e depositata ieri. La notizia è stata accolta con soddisfazione dalla Procura di Treviso che aveva presentato l'istanza.«Veneto Banca era adempiente a tutte le obbligazioni in scadenza e dava corso in tempo reale a tutte le richieste di...