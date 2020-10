L'INCHIESTA

SALGAREDA Hanno probabilmente deciso di prendere quella strada secondaria, priva di illuminazione e scarsamente trafficata, per evitare eventuali controlli delle forze dell'ordine e per risparmiare qualche minuto sul rientro a casa, esagerando nell'accelerare specie dopo qualche birra consumata durante la cena.

La loro corsa è invece finita con l'auto che, quando la strada piega a sinistra disegnando una curva decisa, finisce per accartocciarsi dentro la canaletta. Nicolò Minello, 22enne di Noventa di Piave, è morto così, schiacciato nella Bmw che ha finito la sua traiettoria andando dentro il fosso con qualche centimetro d'acqua.

CONDUCENTE INDAGATO

Il guidatore della vettura, Patrick Angeli, 22enne di Meolo, ora si ritrova ora indagato dalla Procura di Treviso con l'accusa di omicidio stradale. La macchina, secondo le prime rilevazioni effettuate sul luogo dell'incidente, sfrecciava ad velocità elevata e sarebbe questo il motivo per cui, una volta perduto il controllo, il giovane non è riuscito nemmeno a frenare. Ma c'è di più: ad un controllo sul tasso alcolometrico è risultato positivo, con un valore pari a 0,92 grammi litro. Ora rischia un pena che oscilla fra i cinque a dieci anni, al netto dei riti alternativi se verrà confermata, come pare, la dinamica dell'incidente e le sue cause. Un mix letale dunque che sta alla base delle conseguenze per gli altri due passeggeri che si trovavano sui sedili posteriori.

I FERITI

Sono ricoverati in condizioni gravissime Valerio Castiglione, anche lui di 22enne di Noventa e Giuseppe Greco, un 29enne di Meolo. Erano vicini a Minello ed entrambi, come il ragazzo che ha perso la vita, erano senza cinture di sicurezza. La Bmw, che viaggiava da Piavon in direzione di Salgareda, è uscita di strada all'altezza del civico numero 4. Erano da poco trascorse le 22.45 e in quel punto la strada non è illuminata se non dai fari dei mezzi in transito. Complice la velocità sostenuta chi era alla guida non ha evidentemente visto la curva a sinistra che improvvisamente gli si è parata davanti. La macchina è uscita a tutta senza la minima traccia di frenata dal sedime stradale, andando a sbattere violentemente su un albero e capovolgendosi. Minello, che giocava a calcio nella formazione del Grassaga, è stato quello ad avere la peggio. Gli altri due accanto a lui, non essendo protetti, hanno riportato diversi gravi traumi alla testa, agli arti e al busto e sono stati ricoverati d'urgenza nel reparto di rianimazione dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il giovane che era alla guida, a cui è stata anche ritirata la patente, così come l'altro passeggero seduto sul sedile anteriore, verranno presto sentiti dal sostituto procuratore Mara De Donà, il magistrato in caricato di seguire l'inchiesta.

