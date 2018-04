CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAROMA - Niente scuse dalla Francia sull'irruzione dei doganieri a Bardonecchia. Nei locali della stazione, affidati alla ong Rainbow4Africa per assistere i migranti, nulla è stato violato: è questa la posizione del governo francese. Che tuttavia fa trapelare da fonti ministeriali di avere avviato una indagine interna per accertare la correttezza del comportamento dei suoi cinque agenti. In Italia, intanto, l'inchiesta della procura di Torino entra nel vivo, con la polizia che ha iniziato a raccogliere le prime testimonianze di...