L'INCHIESTA ROMA Matteo Salvini lo ripete come un mantra: «Mi vogliono arrestare?

L'INCHIESTAROMA Matteo Salvini lo ripete come un mantra: «Mi vogliono arrestare? Lo facciano pure, li aspetto, mi interroghino. Dalla nave Diciotti non sbarca nessuno». Ma ora che il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha iniziato a sentire testimoni e dalla Sicilia ha contattato personalmente Roma, il rischio è che la situazione, già deflagrata a livello politico e internazionale, possa esplodere anche sul fronte giudiziario. Il Viminale corre ai ripari, fa sapere che Salvini per il momento non ha ricevuto convocazioni...