L'INCHIESTAPRAIANO (SALERNO) Tutto sarebbe accaduto in pochissimi istanti: una o più ondate si sono scagliate contro la scogliera invadendo la stradina pedonale e trascinando in mare tre delle quattro persone, tutte originarie di Belluno, che in quel momento si trovavano nel posto più panoramico. A ridosso del ristorante «Il Pirata». È questa la drammatica dinamica del terribile incidente di ieri mattina a Praiano, ricostruito dai militari della guardia costiera di Amalfi che sono in queste ore a lavoro su delega del sostituto procuratore...