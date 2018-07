CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAPOTENZA È il «deus ex machina» della «distorsione istituzionale» nella sanità lucana. Colui che dovrebbe limitarsi a «espletare la funzione istituzionale formulando gli atti di indirizzo politico per il miglioramento e l'efficienza» del sistema, in pratica «influenza anche le scelte gestionali» delle Asl «interfacciandosi direttamente con i loro direttori generali», tutti da lui nominati. Insomma, è un uomo potente Marcello Pitella, da dicembre 2013 presidente della Regione Basilicata. Incarico da cui è stato sospeso...