PORDENONE Li chiamano hawaladar e sono in grado di movimentare ingenti somme di denaro in tutto in mondo usando una rete di fedelissimi intermediari. Sono strettamente collegati ai trafficanti di esseri umani che operano nel Mediterraneo, un'associazione per delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e all'esercizio di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento. Due hawaladar - entrambi insospettabili operai di nazionalità eritrea - abitano e lavorano a Udine e Pordenone. Sono nella lista dei 14 indagati sottoposti a fermo dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo. Solomon Tekliyes, 47 anni, è una delle due cellule del Nordest: da Udine movimentava il denaro dei migranti. Amine Weldensea di anni ne ha 38, lavora a Pordenone, dove vive in via Selvatico. All'alba di ieri gli investigatori della Squadra Mobile di Palermo, coadiuvati dai colleghi di Pordenone e Udine, hanno fatto irruzione nello loro case. Li hanno perquisiti e portati in carcere, dove attendono l'udienza di convalida del fermo. Se il provvedimento sarà confermato dai gip friulani, sarà la Procura di Palermo a valutare entrambe le posizioni.

L'inchiesta - ulteriore tranche dell'operazione Glauco I, II e III che ha radici in Sicilia a cominciare dal 2013 - nasce dalle dichiarazioni di un pentito: il primo trafficante di migranti a cui è stato riconosciuto lo status di collaboratore di giustizia. È stato a lui a spiegare che l'organizzazione operava su due fronti diversi, ma strettamente legati fra loro: il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il trasferimento di denaro con il metodo dell'hawalla, che nella sua rete avrebbe avuto anche le due pedine di Udine e Pordenone. Il pentito avrebbe deciso di parlare perchè toccato dalle continue stragi di migranti in mare. Ha fatto i nomi dell'organizzazione che opera tra Eritrea, Etiopia, Sudan, Libia e Italia (Lampedusa, Agrigento, Catania, Roma, Milano, Udine e Pordenone). Ha descritto una sorta di società di servizi per i migranti dove ognuno ha il suo ruolo: 1) il procacciatore di migranti; 2) il trafficanter che facilita il viaggio in Sudan e Libia, stoccando i migranti in attesa di imbarcarli sui gommoni; 3) gli assistenti che dopo lo sbarco aiutano i migranti a raggiungere il Nord Italia o il Nord Europa (Inghilterra, Danimarca, Olanda, Belgio e Germania); 4) i gestori dei flussi di denaro, come le due cellule friulane.

L'attività di indagine è concentrata nei primi mesi del 2017, quando dai centri di prigionia libici sono arrivati in Sicilia centinaia di disperati a bordo delle navi impiegate in attività di soccorso. Si tratta di casi che avevano sollevato polveroni mediatici, come lo sbarco del 14 luglio 2017 di 1.422 migranti nel porto di Catania; quello del 27 novembre 2017 di 416 migranti salvati dalla nave Acquarius e portati a Catania; lo sbarco del 16 dicembre 2017 di 407 migranti nel porto di Augusta; e infine lo sbarco del 16 agosto 2018 di 190 migranti giunti in porto a Lampedusa a bordo della nave della Marina Militare U. Diciotti, che riporta alla controversia politica che aveva come protagonista l'allora ministro Matteo Salvini.

Secondo l'inchiesta della Dda di Palermo, grazie all'organizzazione che aveva la sua base italiana tra Milano e il Friuli, molti migranti sarebbero riusciti ad allontanarsi dai centri di accoglienza. Nascosti in altri luoghi, sarebbero stati poi aiutati, sempre dietro lauti compensi, a raggiungere il Nord Europa, in alcuni casi anche gli Stati Uniti. I due indagati fermati in Friuli non avrebbe avuto alcun ruolo in questa fase dei viaggi della speranza. Il loro coinvolgimento, da quanto emerge dal decreto di fermo costituito da oltre 890 pagine, sarebbe limitato al trasferimento del denaro. Da quanto riferito dal pentito, la banda non avrebbe mostrato alcuna preoccupazione circa le sorti dei migranti che in molti casi hanno perso la vita attraversando il deserto, spesso in seguito alle aggressioni dei predoni, o sono naufragati attraversando il Mediterraneo. Agli indagati sono contestati anche reati contro l'ordine pubblico, il patrimonio, la fede pubblica e la persona. Sono stati documentati anche casi di torture.

