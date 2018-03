CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAPARIGI Valigie piene di milioni, giganti casseforti, ville, quadri, intermediari, uomini d'affari, quaderni, riunioni a Tripoli, morti sospette nel Danubio e, sullo sfondo, il finanziamento della campagna che portò Nicolas Sarkozy all'Eliseo nel 2007. Il Libiagate travolge l'ex presidente francese. Da ieri mattina è in stato di fermo a Nanterre, nei locali della polizia giudiziaria. Ha 48 ore per rispondere alle domande degli agenti dell'Ufficio centrale per la lotta contro la corruzione e le infrazioni finanziarie e fiscali:...