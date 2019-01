CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTALECCE Giustizia pilotata in cambio di milioni di euro, diamanti, orologi preziosi: un vero e proprio sistema corruttivo, collaudato e radicato in parallelo nella procura di Trani. Il terremoto giudiziario coinvolge però anche Roma, Firenze, Barletta, Corato. Due milioni di euro di tangenti e poi anche diamanti ed un Rolex Daytona da 37mila euro: è questo il prezzo che l'imprenditore edile di Trani Flavio D'Introno, 45 anni, avrebbe pagato ai magistrati Antonio Savasta e Michele Nardi per indirizzare favorevolmente i suoi processi...