L'inchiesta di Gorizia

LE REAZIONI VENEZIA Aspettare e vedere che cosa può succedere. Nel frattempo, sospendere ogni giudizio e non causare ribaltoni o cadute di teste eccellenti. Perché è forte la convinzione che si stia raccogliendo ora quanto seminato alcuni anni fa, all'inizio dell'emergenza migranti in Italia. Vanno in questo senso le prime parole del ministro degli Interni, e vicepremier, Matteo Salvini che di fatto blindano il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, nonostante le accuse di concorso esterno in associazione a delinquere, frode nelle...