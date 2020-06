L'INCHIESTA

CITTADELLA Viaggiava liberamente in macchina nonostante fosse risultato positivo al Coronavirus. E non sarebbe stato in grado di fornire spiegazioni convincenti sui suoi spostamenti. Un quarantacinquenne di origini romene, residente in un centro del Cittadellese, è finito sul registro degli indagati della Procura della Repubblica. Il sostituto procuratore Sergio Dini gli contesta la violazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo scorso, cioè il provvedimento con cui si limitavano gli spostamenti in auto a ragioni urgenti e indifferibili.

LA STORIA

Il controllo stradale risale ai primi giorni di aprile. Era il periodo in cui la pandemia destava enormi preoccupazioni e il lockdown aveva imposto pesanti restrizioni. L'uomo viaggiava in auto assieme alla figlia quattordicenne. É incappato in un posto di blocco dei carabinieri. Ai militari è bastata una rapida verifica al terminale per accertare che il 45enne risultava positivo al Coronavirus. Non solo. Anche la figlia era stata vittima di contagio.

Messo alle strette, l'uomo ha candidamente ammesso di essere a conoscenza delle sue condizioni di salute. Nell'abitacolo della vettura aveva tra l'altro la certificazione con cui l'autorità socio sanitaria attestava la sua positività al Covid-19. Il 45enne ha provato ad abbozzare una difesa. Ha dichiarato ai carabinieri che era sua intenzione recarsi all'ospedale di Cittadella per effettuare il tampone di controllo.

LE INDAGINI

Una spiegazione che non ha però convinto i militari. Innanzitutto perché l'auto viaggiava in direzione opposta a quella del nosocomio dell'Alta Padovana. L'uomo ha provato allora a dire che voleva recarsi al supermercato a fare la spesa. A quel punto gli uomini dell'Arma non hanno potuto far altro che denunciarlo ed inviare un dettagliato rapporto in Procura. Il pubblico ministero Dini ha affidato gli accertamenti ai carabinieri del Nas. É stato disposto il sequestro del telefono cellulare del 45enne con l'obiettivo di verificarne gli spostamenti nei giorni precedenti al controllo stradale.

ISOLAMENTO OBBLIGATORIO

Non erano ancora trascorsi i fatidici quattordici giorni dall'accertamento della sua positività. Avrebbe dovuto quindi rispettare le disposizioni della quarantena, almeno fino al momento in cui due tamponi successivi, a 24 ore di distanza l'uno dall'altro, non ne avessero accertato la ritrovata negatività. L'uomo non avrebbe dovuto quindi allontanarsi da casa per nessuna ragione, proprio per l'elevato rischio di contagio.

In quei giorni di emergenza il sistema sanitario non era però in grado di effettuare a domicilio le migliaia di test di controllo. Molte persone risultate positive sono state costrette a recarsi autonomamente all'ospedale. Ed è probabile che lo straniero finito sul registro degli indagati sia stato costretto a fare altrettanto.

Per ricostruire nel dettaglio la possibile catena di contagio sarà comunque necessario attendere gli accertamenti tecnici sulla sua utenza telefonica. Soltanto da un'attenta analisi dei tabulati si potrà risalire alla sua rete di contatti. E accertare in quale supermercato dell'Alta Padovana si sia effettivamente recato a fare la spesa nei giorni in cui avrebbe potuto contagiare chiunque lo avvicinava.

Luca Ingegneri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA