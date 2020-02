L'INCHIESTA

CHIOGGIA Il mercato della droga, a Chioggia, è un affare per famiglie. Tre, quattro nuclei, che si spartivano la piazza della cocaina e della marijuana del capoluogo clodiense e del litorale di Sottomarina. L'operazione Tsunami, coordinata dal procuratore aggiunto Stefano Ancilotto e condotta da carabinieri e guardia di finanza, partita nel 2017, ha portato a 25 misure di custodia cautelare, eseguite ieri mattina poco prima dell'alba. L'indagine ha scoperto le attività di un cartello di famiglie locali in concorrenza, ma con una regime di pax sui prezzi e sui canali di rifornimento, in maniera da avere una gestione totale (e in armonia) del mercato. Contestualmente agli arresti, sono partiti i sequestri: il Gico della guardia di finanza tra conti correnti e immobili sta requisendo in queste ore un patrimonio che si aggira intorno ai 7 milioni di euro. Nel periodo dell'indagine si stima che il gruppo abbia importato e venduto in città oltre duecento chili di droga: 70 di cocaina, 150 di marijuana e 35 di hashish. Questo anche se, di fatto, il loro mercato principe era quello della polvere bianca. Il resto? Semplicemente per saturare la piazza ed evitare che altri gruppi criminali potessero insediarsi e minacciare il loro monopolio.

LE MISURE

In carcere sono finiti Icham Kafi, 45 anni, Zakaria Sadellah, 31 anni, Roberto Lazzaretto, 53 anni, Albignasego (Pd), Stefano Tommasi, 42 anni, Venezia, Marco Di Bella, 52 anni, Raffaele D'Ambrosio, 44 anni, Alessandro Carisi, 36 anni, Igri Varagnolo, 65 anni, Marco Nordio, 38 anni, Nicoletta Nordio, 44 anni, Lino Frezzato, 53 anni, Damiano Frezzato, 59 anni, Andrea Boscolo Cegion, 44 anni, Porto Tolle (Ro), Andrea Tiozzo Mei Ambrosi, 41 anni, Laura Bonivento, 36 anni, Rosolina (Ro), Cristian Moscheni, 29 anni, Luca Bellemo, 31 anni, Umberto Pugiotto, 47 anni. Domiciliari, invece, per Hassna Sadellah, 35 anni, Giorgio Furlan, 23 anni, Celi Luca Tiozzo, 35 anni, Sandro Furlan, 65 anni, Floriano Stifani, 44 anni di Treviso. Obbligo di dimora, invece, per Kateryna Hutsulyak, 37 anni, e divieto di dimora per Jurij Jerman, 52 anni, Slovenia. Nel corso delle perquisizioni, inoltre, i carabinieri hanno colto in flagrante altre tre persone, portando quindi a 28 il numero totale degli arresti: si tratta di Lucio Cavallarin, sempre di Chioggia, trovato con mezzo chilo di cocaina in casa, del padovano Cristian De Pascalis, che nascondeva 4 chili di marijuana e di Stefano Lazzaro, di due Carrare (Padova), che aveva con sé un altro etto di cocaina.

VERIFICHE FISCALI

La droga veniva importata dalla Slovenia, portata in macchina tramite dei corrieri. Tra i sequestri, appartamenti e conti correnti alle Canarie, a Tenerife, e in altre località in Europa. «Si tratta di una comunità della città, abbiamo all'interno del gruppo anche donne e incensurati - spiegano il comandante provinciale dei carabinieri, Mosè De Luchi, e il comandante della compagnia di Chioggia, Francesco Barone - le indagini sono partite in seguito a un incremento di assunzione di sostanze stupefacenti in città: si pensi che i dati dell'Ulss ci dicono che i consumatori sono 10 ogni 10mila abitanti, il doppio di quelli di Venezia». «In questo momento - aggiungono Giovanni Avitabile, comandante provinciale della guardia di finanza, e Domenico Frustagli, comandante del Gico - tra indagati e persone vicine, stiamo valutando le situazioni fiscali di un centinaio di persone».

Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA