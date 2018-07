CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTABELLUNO «Questo è un lavoro. Cioè io ho iniziato a fare questo lavoro per lavoro! Perché volevo mantenermi e perché mi sta sulle scatole spendere tutti quei soldi in questa m...». Spacciatori per lavoro. E consumatori per piacere. È questo il ritratto dei 31 indagati dell'inchiesta Action 2017, iniziata nel dicembre del 2016 e chiusa giovedì all'alba con gli ultimi arresti e le ultime perquisizioni effettuati dai carabinieri del Nucleo investigativo provinciale. Nelle 163 pagine dell'ordinanza del gip Enrica Marson esce uno...