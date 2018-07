L'INCHIESTA BELLUNO Omicidio colposo. È il titolo di reato che la procura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTABELLUNO Omicidio colposo. È il titolo di reato che la procura di Salerno contesta al sindaco di Praiano Giovanni Di Martino per la morte della turista di Belluno, Mariangela Calligaro, avvenuta il 2 gennaio scorso. La donna, 55 anni, era in vacanza in Costiera quando, durante una passeggiata sulla Praia con il marito ed un'altra coppia di amici, è morta risucchiata da un'onda.A seguito di meticolose indagini svolte dai militari del nucleo investigativo della Capitaneria di porto di Salerno, agli ordini del maggiore Claudia Di...