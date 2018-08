CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTABELLUNO Nessun materiale organico sulle lettere, francobolli, fogli firmati e maneggiati da Erostrato. L'ignoto mitomane, che per mesi a cominciare dall'estate scorsa, ha terrorizzato Cesiomaggiore e Santa Giustina non ha lasciato tracce. La scorsa settimana le speranze, per dare una svolta decisiva all'inchiesta, erano riposte in quei francobolli appiccicati sulle missive di Erostrato: lì poteva nascondersi la prova regina contro gli indagati, padre e figlio, Nemesio e Samuele Aquini. Invece i reperti analizzati dai Ris di Parma...