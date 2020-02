L'INCHIESTA

BELLUNO Doveva essere il suo tutore, proteggerla e prendersi cura del patrimonio della sorella invalida, ma avrebbe invece gestito in maniera allegra gli averi della donna. Tanto che l'avrebbe anche privata dei proventi della vendita della casa di famiglia e dell'eredità dei genitori che si sarebbe tenuto interamente. Una vicenda pesantissima quella venuta alla luce ieri, al termine delle indagini coordinate dalla Procura. A darne notizia i finanzieri del Comando Provinciale di Belluno, che hanno notificato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari a carico dell'imprenditore-tutore di Belluno, che ora è chiamato a rispondere di peculato. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno anche sequestrato all'uomo, nel dicembre scorso, 300mila euro. Nei guai era finita anche la figlia dell'uomo, una avvocato di Belluno: era stata denunciata in concorso, ma alla fine la sua posizione era stata stralciata e va verso l'archiviazione. L'avviso di conclusione indagini è arrivato solo all'imprenditore, oggi in pensione, L.P.

LA GESTIONE

L'uomo da una dozzina d'anni è tutore giudiziale della propria sorella. La donna fin dalla nascita è affetta da una patologia invalidante che la rende incapace di intendere e volere e ha necessità di assistenza continua. Era aiutata dal fratello, che aveva giurato di fronte al giudice tutelare anche di occuparsi secondo le leggi del patrimonio della donna. «Dalle indagini - spiegano i finanzieri in una nota diffusa ieri - risulta che il tutore si sarebbe appropriato, nel corso degli anni, di ingenti somme di denaro, per centinaia di migliaia di euro, derivanti dalla mala gestione del patrimonio dell'incapace». «Spicca - sottolineano i finanzieri - il mancato versamento della quota di legittima alla morte del padre e la vendita nel 2016 della villa di famiglia di Belluno». Secondo quanto ricostruito dai finanzieri avrebbe utilizzato i soldi per fini propri, «senza riversare alla sorella tutelata le quote di spettanza».

LE INDAGINI

«La complessa attività investigativa - spiegano i finanzieri - si è sviluppata attraverso la disamina di copiosa documentazione, l'assunzione di informazioni testimoniali, la ricostruzione particolareggiata del patrimonio economico-finanziario del soggetto interdetto, nonché l'analisi approfondita dei rapporti bancari riconducibili agli indagati». Dopo aver raccolto sufficienti elementi nel dicembre scorso era scattato un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Belluno, Enrica Marson su richiesta del sostituto procuratore Roberta Gallego, che coordina le indagini. Sono stati congelati ai fini della successiva confisca immobili e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di 303 mila e 43,44 euro. «È coinvolta nelle indagini anche la figlia dell'imprenditore-tutore, la quale, esercitando la professione di avvocato, avrebbe sfruttato le sue possibilità operative in tribunale», dicono i finanzieri, che «avrebbe anche effettuato accessi per conto del padre alla cancelleria del Tribunale agevolandone la condotta illecita». Ovviamente l'imprenditore è stato immediatamente sollevato dall'incarico ed ora il tutore della donna è l'avvocato Barbara Bastianon. La sorella si trova attualmente in una casa di riposo.

LA DIFESA

L'uomo, con la figlia avvocato, non avevano all'epoca proposto ricorso al Tribunale del riesame contro il sequestro della somma. Il procedimento andrà probabilmente verso il patteggiamento, visto che i conti parlano chiaro e l'errore c'è stato. È stata invece accertata l'infondatezza delle accuse nei confronti della figlia, la cui posizione è stata stralciata.

