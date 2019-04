L'incerto destino di palazzo Badini e la polizia comunale lascia la scuola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE ALTRE SEDIPORDENONE E se per la destinazione dei palazzi regionali si potrebbe aprire un non facile rebus anche per le sedi comunali in futuro potrebbe essere necessario un piano per decidere eventuali spostamenti e destinazioni. Anche se il Comune ha cominciato a fare un po' d'ordine partendo proprio dalla vecchia sede della Provincia in via Rovereto: proprio alcuni giorni fa il sindaco Alessandro Ciriani ha assegnato quegli spazi ad alcune associazioni cittadine. Oltre un anno fa era stata risolta la questione degli spazi dell'ex PnBox...